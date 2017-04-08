Трамп объяснил конгрессу, зачем нанес ракетный удар по Сирии

2017-04-08 22:59 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп в субботу направил членам конгресса письмо с уведомлением о ракетном ударе, который был нанесен по авиабазе ВВС Сирии в ночь на пятницу. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Текст письма почти дословно повторяет заявление Трампа, с которым он выступил вскоре после удара. В частности, президент вновь бездоказательно обвинил власти Сирии в применении химического оружия 4 апреля в провинции Идлиб.

"Я приказал действовать так для того, чтобы снизить военные возможности Сирии для проведения дальнейших атак с применение химического оружия и отвадить сирийский режим от новых атак с использованием запрещенного химического оружия, тем самым содействуя стабильности в регионе и предотвращению ухудшению нынешней гуманитарной катастрофы в регионе", — объяснил Трамп.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.