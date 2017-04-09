В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,5

2017-04-09 00:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Адыяман произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает в субботу газета Миллийет.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Самсат. Очаг находился на глубине 13.4 километров.

Жертв и разрушений нет.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.