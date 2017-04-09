Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку провел традиционный День открытых дверей (ФОТО)

2017-04-09 00:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Баку прошел День открытых дверей. Проведение такого мероприятия стало доброй традицией в этом учебном заведении.

День открытых дверей предоставил абитуриентам и их родителям прекрасную возможность поближе познакомиться с учебным процессом на факультетах Филиала, ознакомиться с условиями и правилами вступительных экзаменов для поступления в Филиал в этом году и получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на факультетах филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики.

В фойе университета были установлены стенды с интересующей абитуриентов информацией, литературой и брошюрами, посвященными системе обучения и правилам поступления. Число абитуриентов было настолько велико - более 600, что один зал не мог вместить всех желающих. Поэтому абитуриентам и их родителям был предоставлен еще один зал с большим монитором, где можно было наблюдать за мероприятием.

В ходе мероприятия ведущие преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова, которые являются ответственными за координацию учебно-научной работы на факультетах Филиала, рассказали абитуриентам о правилах приема и деятельности своих факультетов, а также ответили на все интересующие их вопросы.

На открытии мероприятия проректор по научной работе Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку Азад Тагизаде поприветствовал абитуриентов и их родителей. Он подчеркнул, что учебная деятельность Филиала практически полностью осуществляется по учебным планам и программам МГУ имени М.В. Ломоносова с использованием инновационных технологий и методов. Таким образом, учащиеся в Филиале получают образование Московского государственного университета, не покидая Баку.

"Выпускникам Бакинского филиала выдается диплом об окончании МГУ имени М.В. Ломоносова - единственного университета на всем постсоветском пространстве, входящего в рейтинги топ-100 университетов мира, а по некоторым дисциплинам даже в топ-30, и этот диплом признается во всем мире", - сказал Азад Тагизаде.

Директор Филиала, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ, профессор Юрий Садовничий в своем выступлении отметил, что Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку был основан в 2008 году в соответствии с указом Президента Азербайджана и в этом году Филиалу исполняется уже девять лет.

Деятельность Филиала началась с трех факультетов: прикладной математики, химии и филологии. Впоследствии, с расширением образовательной сферы университета, были открыты факультет психологии, экономический и физический факультеты.

"В 2012 году по инициативе ректора Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку профессора Наргиз Пашаевой был построен великолепный кампус, в котором созданы все условия для получения студентами глубоких знаний, отдыха и проживания. В Филиале функционируют богатейшая библиотека, современные лаборатории, студенты занимаются в просторных аудиториях, в кампусе есть спортивные площадки и плавательный бассейн, иногородним предоставляется общежитие. Обучение в Филиале проходит сначала по программе бакалавриата – в течение четырех лет, а затем желающие могут на протяжении двух лет продолжить обучение в магистратуре. Занятия в основном проводятся профессорско-преподавательским составом МГУ. Наш диплом признается во всем мире, поэтому выпускники нашего университета имеют хорошую возможность для трудоустройства, дальнейшего обучения в престижных зарубежных вузах", - сказал Юрий Садовничий, остановившись далее на правилах приема в Филиал.

"Для допуска к вступительным испытаниям Филиала абитуриентам необходимо набрать на первом (весеннем) экзамене, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ) для зачисления в вузы на программы бакалавриата, по любой группе специальностей 300 или более баллов. При этом набранные баллы дают только допуск на наши экзамены и не суммируются с баллами при поступлении в наш Филиал, т.е. поступление идет на конкурсной основе посредством сдачи дополнительных экзаменов. Сроки вступительных экзаменов - с 6 по 15 июля. Первым будет сдаваться профильный экзамен, последним пишется изложение, а если на каких-то факультетах три экзамена, то между ними - соответствующий третий экзамен. Вы сделали правильный выбор, решив поступать в наш университет", - отметил Юрий Садовничий, пожелав всем успехов на вступительных экзаменах.

Ответственный секретарь приемной комиссии МГУ Денис Ильютко подробно рассказал о правилах приема и документах, которые необходимо представить. Было сказано, что вступительные экзамены и обучение в Филиале проводятся на русском языке. Для граждан Азербайджана, за исключением граждан, получивших ранее высшее образование за счет бюджета республики, обучение бесплатное. Для граждан Азербайджана, получивших ранее образование за счет бюджета Азербайджана, граждан Российской Федерации и третьих стран образование является платным – 1750 манатов в год (допускаются к вступительным экзаменам без необходимости прохождения экзаменов ГЭЦ). В Филиале нет заочной формы обучения.

В настоящее время в Филиале действуют шесть факультетов - филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики. При этом на базе филологического факультета функционируют отделения русского языка и литературы и романо-германской филологии (английский, французский, итальянский, испанский языки и литература). На экономическом факультете открыты два отделения - экономика и менеджмент. В Филиале имеется отделение магистратуры, прием в которую осуществляется по следующим направлениям: филология, математика и компьютерные науки, химия, психология, экономика (международный бизнес). В Филиале также действуют бесплатные подготовительные курсы для подготовки к вступительным экзаменам.

С 2017 года заявление о приеме на первый курс может быть подано в электронной форме при наличии соответствующей электронной цифровой подписи (ЭЦП) - FİN-кода. Форма заявления может быть заполнена на сайте www.msu.az или на сайте http://dim.gov.az/. Предварительные даты приема документов с 1 июня по 5 июля. При отсутствии ЭЦП для удобства подачи документов поступающий может зарегистрироваться на сайте www.msu.az или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/, но заявление необходимо подать лично, явившись в приемную комиссию Филиала в заранее объявленные сроки.

Абитуриенты, не прошедшие вступительные экзамены, смогут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие вузы Азербайджана. Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие вузы Азербайджана.

Денис Ильютко также рассказал о правилах поступления в магистратуру. Бакалаврам и магистрам предоставляется государственная стипендия.

Более подробно с деятельностью университета можно также ознакомиться на сайте www.msu.az, а по всем интересующим вопросам обратиться по электронной почте info@msu.az.

Ведущие преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова - доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей физики физического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы физического факультета МГУ Александр Салецкий, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы факультета прикладной математики МГУ Анатолий Комбаров, заведующий кафедрой истории русской литературы, доктор филологических наук, профессор Владимир Катаев, заместитель декана химического факультета по научной работе, заведующий кафедрой радиохимии, член-корреспондент РАН, доктор химических наук Степан Калмыков, доцент факультета психологии, ответственный за координацию учебно-научной работы факультета психологии МГУ Леонид Бабанин, кандидат экономических наук, ответственный за координацию учебно-научной работы экономического факультета МГУ Джейхун Гусейнов рассказали абитуриентам о деятельности факультетов и особенностях обучения. Было подчеркнуто, что в Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку созданы все условия для получения образования самого высокого уровня. Они также ответили на многочисленные вопросы абитуриентов.

После официальной части мероприятия абитуриенты и их родители получили возможность посетить университетский кампус в Ходжасане, где для них были проведены экскурсия и презентация факультетов.

(Автор: Вугар Иманов)