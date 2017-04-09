В Москве четыре вагона сошли с рельсов при столкновении поезда и электрички

2017-04-09 01:35 | www.trend.az | 4

Четыре вагона сошли с рельсов при столкновении поезда дальнего следования с электричкой на западе Москвы, пострадали четыре человека, передает РИА Новости со ссылкой на представителя столичного главка МЧС.

"С рельсов сошли четыре вагона: два вагона поезда и два вагоны электрички. Пострадали четыре человека. Ведется работа по размещению", — сказал собеседник.

По его словам, близ места столкновения поездов организованы пункты временного размещения.