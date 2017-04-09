В Москве столкнулись поезда, пострадали 12 человек

2017-04-09 02:22 | www.apa.az | 4

Двенадцать человек госпитализированы в результате столкновения поездов на западе Москвы, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Как передает АПА, об этом сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы

"Двенадцать человек госпитализированы, среди них один ребенок. Один из пострадавших — в тяжелом состояние", — сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавшим оказывается медицинская помощь в максимальном объеме.

По данным МЧС, с рельсов после столкновения сошли два вагона поезда и два вагона электрички.