В Москве двенадцать человек госпитализировали после столкновения поездов (Обновлено)

2017-04-09 02:14 | www.trend.az | 4

02:14 (GMT+4) Двенадцать человек госпитализированы в результате столкновения поездов на западе Москвы, один из пострадавших в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

"Двенадцать человек госпитализированы, среди них один ребенок. Один из пострадавших — в тяжелом состояние", — сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавшим оказывается медицинская помощь в максимальном объеме.

01:35 (GMT+4) Четыре вагона сошли с рельсов при столкновении поезда дальнего следования с электричкой на западе Москвы, пострадали четыре человека, передает РИА Новости со ссылкой на представителя столичного главка МЧС.

"С рельсов сошли четыре вагона: два вагона поезда и два вагоны электрички. Пострадали четыре человека. Ведется работа по размещению", — сказал собеседник.

По его словам, близ места столкновения поездов организованы пункты временного размещения.