Лавров обсудил с Тиллерсоном ракетный удар США по Сирии

2017-04-09 03:17 | www.apa.az | 3

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном американский удар по авиабазе в Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в официальном аккаунте МИД РФ в Facebook.

Министр иностранных дел отметил, что США своими действиями лишь играют на руку экстремистам, создавая "дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности". "Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече", — сообщили в ведомстве.

Лавров отверг обвинения в адрес властей Сирии в применении химоружия и призвал провести "тщательное, беспристрастное и профессиональное" расследование инцидента в провинции Идлиб. "Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече", — добавили в МИД.