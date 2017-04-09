В Новороссийске автобус с израильскими туристами попал в ДТП

2017-04-09 03:34 | www.apa.az | 4

Автобус, перевозивший 16 туристов из Израиля, попал в ДТП с машиной "ГАЗель" на въезде в Новороссийск: пять человек доставлены в больницу, из них двое ехавших в "ГАЗели" госпитализирован. Как передает АПА, об этом сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, на въезде в город машина "ГАЗель" при развороте столкнулась с туристическим автобусом, где ехали 16 туристов из Израиля.

"В результате ДТП пять человек были доставлены в больницу Новороссийска, двое из них были госпитализированы: водитель и пассажир "Газели", — информирует ведомство.

Cотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.