В Турции произошло еще одно землетрясение

2017-04-09 03:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Ван произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает агентство Анадолу.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Тушба. Очаг находился на глубине 19.85 километров.

Жертв и разрушений нет.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.