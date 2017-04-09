Число жертв при обрушении дома в Польше увеличилось до шести

2017-04-09 04:05 | www.apa.az | 3

Число жертв обрушения жилого дома в польском Свебодзине недалеко от Вроцлава увеличилось до шести. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает центр координации спасательных работ.

Из-под обломков извлечено тело погибшего мужчины. Среди погибших – два ребенка. Четверых пострадавших извлекли из-под обломков живыми. Они госпитализированы.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

О причинах происшествия пока не сообщается, но не исключено, что к трагедии привел взрыв газа. Дом в котором произошел взрыв, получил сильные повреждения.