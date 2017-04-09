В Аравийском море захвачено судно под флагом Тувалу

2017-04-09 04:15 | www.trend.az | 4

Сухогруз по флагом Тувалу захвачен, предположительно, сомалийскими пиратами в Аденском заливе Аравийского моря, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его информации, Организация морских торговых операций Великобритании (UKMTO) также подтвердила факт захвата. "Суднам, проплывающим в этом районе, рекомендуется проявлять особую осторожность," - цитирует агентство представителя UKMTO.

Пятого апреля сообщалось, что сомалийские пираты захватили пакистанское судно "Салама-1" с грузом продовольствия.

В последние годы активность пиратов в этом районе шла на спад, но последние события свидетельствуют о новой волне преступлений в отношении морских судов в Индийском океане.