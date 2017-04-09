В Москве после столкновения поездов 50 человек обратились к врачам

2017-04-09 04:46 | www.apa.az | 4

Пятьдесят человек обратились за медицинской помощью после столкновения пассажирского поезда и электропоезда на Белорусском направлении Московской железной дороги. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают РЖД.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. Ранее МЧС сообщало, что с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы.

"В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке временно приостановлено. По предварительной информации, за медицинской помощью обратилось 50 человек", — говорится в сообщении.

По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда №6919 "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода.

Как отмечается, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 сообщением Москва – Брест.