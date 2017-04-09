Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
2017-04-09 02:55 | www.trend.az | 1
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sakarya'daki bazı adreslere operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA