Взрыв произошел возле лагеря для беженцев на границе Сирии и Иордании

2017-04-09 06:20 | www.trend.az | 4

Мощный взрыв произошел на КПП возле лагеря для беженцев на сирийско-иорданской границе, передает ТАСС со ссылкой на издание Al-Masdar.

По его информации, взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой. Отмечается, что в результате происшествия около 10 человек погибли или получили ранения.

Кроме этого, после взрыва начались интенсивные столкновения между отрядами "Сирийской свободной армии" (ССА) и неизвестной группой боевиков, предположительно связанных с террористами "Исламского государства" на юге Сирии.

Иорданские ВС на данный момент проводят проверку района для выявления потенциальной террористической угрозы, добавляет издание.