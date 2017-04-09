Число погибших в результате удара коалиции под Раккой выросло до 20 (Обновлено)

2017-04-09 07:05 | www.trend.az | 3

07:05 (GMT+4) Более 20 человек погибли с в результате атаки с воздуха самолетов международной коалиции во главе с США на населенный пункт близ сирийского города Ракка, передает ТАСС.

20:04 (GMT+4) Число мирных жителей села Хунейда в провинции Ракка на севере Сирии, погибших при авиаударе международной коалиции, выросло до 15-ти, среди них трое детей и женщины, передает РИА Новости со ссылкой на сирийскую государственную телерадиокомпанию.

"В западной части провинции Ракка ВВС международной коалиции подвергли бомбардировке селение Хунейда. Погибли 15 мирных жителей, среди них трое детей и женщины", — сообщил телеканал.

16:03 (GMT+4) Не менее 10 мирных жителей погибли при авиаударе международной коалиции во главе с США к западу от сирийской Ракки, передает РИА Новости со ссылкой на государственное сирийское агентство SANA.

В сирийской Табке боевики ИГ пытаются перейти в контрнаступление

Коалиция во главе с США наносит удары в районе Ракки для поддержки действий курдско-арабских отрядов "Сирийских демократических сил" против группировки ИГ.

"Авиация международной коалиции во главе с США устроили бойню в деревне Хунейда в западной части провинции Ракка, жертвами которой стали не менее 10 мирных граждан", - сообщили агентству местные источники.

Об инциденте также сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на неназванные источники. Канал так же, как и сирийское агентство, сообщил о десяти погибших мирных жителях при ударе ВВС коалиции.