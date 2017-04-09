Госструктуры Эстонии будут использовать ресурсы низкоорбитального спутника Азербайджана

2017-04-09 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Оператор спутниковой связи Азербайджана ОАО "Азеркосмос" готовится к оказанию услуг дистанционного зондирования Земли государственным структурам Эстонии, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке Азербайджана.

По словам собеседника агентства, посредником в предоставлении услуг ОАО на эстонском рынке выступит эстонская компания Reach-U, с которой в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве.

Контракт с Reach-U будет подписан в ближайшее время, что позволит ей осуществлять продажи изображений, полученных от спутника Azersky, министерствам обороны и сельского хозяйства Эстонии и исполнительной власти Таллина.

Ранее ОАО "Азеркосмос" и Reach-U подписали контакт, согласно которому спутниковые снимки, полученные у Azersky, были переданы университету Tartu.

Спутник Azersky был передан в управление Азербайджану на основании соглашения, подписанного второго декабря 2014 года между ОАО "Азеркосмос" и французской компанией Airbus Defence and Space.

Услуги дистанционного зондирования Земли, предлагаемые ОАО, не ограничиваются лишь использованием ресурсов Azersky. В рамках стратегического партнерства ОАО с Airbus Defence and Space, спутниковый оператор Азербайджана имеет также возможность использовать ресурсы спутников Pléiades 1A и 1B, которые позволяют проводить съемку поверхности Земли с разрешением до 0,5 метра. Группировка спутников предоставляет широкие возможности для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли и повышает оперативность получения новых спутниковых изображений.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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