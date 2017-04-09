Житель Гёйгёля избил молотком соседа и ее племянницу

2017-04-09 06:45 | www.apa.az | 4

В Гёйгёле в результате конфликта пострадали 2 человека. Как сообщает западное бюро АПА, житель села Ени Гызылджа Алиев Самир Исмаил оглу 1978 г.р. и его племянница жительница Гянджи Мамедова Айтадж Ровшан гызы 1997 г.р. были госпитализированы с различными травмами.

Состояние их оценивается как среднетяжелое.

По их словам, инцидент произошел в селе Ени Гызылджа. Сосед, ворвавшись в дом с молотком, нанес травмы С.Алиеву и его гостье – племяннице А.Мамедовой.

По факту ведется расследование.