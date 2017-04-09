В Испании по запросу США задержан российский программист

2017-04-09 09:33 | www.apa.az | 4

В Испании по запросу США задержан российский программист Петр Левашов.

Как сообщает АПА, об этом передает Russia Today со ссылкой на его супругу.

Житель Санкт-Петербурга подозревается в причастности к хакерским атакам.

По ее словам, задержание произошло ночью — в апартаменты, которые арендовали супруги в Барселоне на время отдыха, ворвались представители правоохранительных органов. Мария Левашова добавила, что полицейские отобрали у них все электронные устройства.

“Я просила ордер или какие-то бумаги, они сказали, что показали их моему мужу. С мужем я разговаривала в комиссариате по телефону, он сказал, что ему показали какую-то бумажку на испанском без печати и его фото в плохом качестве. Что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой Трампа на выборах президента США”, — рассказала россиянка.

Она сообщила, что суд в Барселоне уже провел заседание с мадридским судом по Skype, в ходе которого было вынесено решение об аресте россиянина.

Левашова обратилась за помощью к правозащитнику, вице-президенту российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александру Ионову.