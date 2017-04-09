В море обнаружено предположительно еще одно тело азербайджанского нефтяника

2017-04-09 10:26 | www.apa.az | 3

В Каспийском море найдено еще одно тело мужчины.

Как сообщили АПА в поисково-спасательном штабе, устанавливается, принадлежит ли оно одному из нефтяников, пропавших во время обрушения в 2016 году эстакады нефтесборного пункта №3 Управления по добыче нефти и газа имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

Общественность будет проинформирована о результатах после проведения соответствующих процедур по опознанию.

Отметим, что на днях в море было обнаружено тело нефтяника Азая Зульфугарова.