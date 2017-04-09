В Румынии при сходе товарного поезда с рельсов погибли два человека

2017-04-09 12:01 | www.apa.az | 3

Товарный поезд, перевозивший металлом, сошел с рельсов в субботу вечером на участке железной дороги между румынскими городами Петрошань и Симерия (уезд Хунедоара), погибли два человека.

Как передает АПА, об этом сообщило Радио Румынии.

За пределами железнодорожного полотна оказались электровоз и 14 вагонов, шесть из которых упали в овраг. В результате несчастного случая погибли машинист и его помощник.

По предварительным данным, на повороте перед виадуком у состава отказала тормозная система. Смешанная комиссия продолжит изучение обстоятельств инцидента.

В регион направлена тяжелая техника для того, чтобы убрать упавшие вагоны и отремонтировать полотно. Железнодорожное сообщение между Петрошань и Симерией будет прервано по крайней мере в течение двух дней.