В Египте число жертв взрыва в церкви возросло до 21 - ОБНОВЛЕНО

2017-04-09 13:17 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате взрыва в церкви в египетском городе Танта возросло до 21.

Как передает АПА, об этом сообщает воскресенье новостной портал “Рассад” со ссылкой на представителя минздрава Египта.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в церкви в зале для молящихся.

По данным СМИ, после взрыва в церкви последовал еще один взрыв — в районе полицейского тренировочного центра.

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12.35

Два взрыва произошли в египетском городе Танта к северу от Каира.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным журналистов, сведения о месте первого взрыва разнятся: по одним данным, он произошел на площади перед коптским храмом Мар-Гиргис, по другим - внутри собора.

Первоначально поступала информация о пяти погибших и 42 раненых, однако затем стало известно, что жертвами взрыва стали не менее 16 человек. По данным врачей скорой помощи, пострадали 15 человек. Официальные власти Египта пока не подтверждают данные об убитых. Весь примыкающий к церкви район оцеплен полицией.

По информации телеканала, второй взрыв произошел возле тренировочного центра МВД.

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12.19

Взрыв прогремел около церкви Мар-Гиргис в египетском городе Танта к северу от Каира .

Как передает АПА со ссылкой на Al Arabiya, в результате не менее пяти человек погибли, 42 получили ранения.

Официальные власти Египта пока не подтверждают данные об убитых. По информации врачей скорой помощи, пострадали 15 человек.

Сведения о месте взрыва разнятся: по одним данным, он произошел на площади перед коптским храмом, по другим - внутри собора. Весь примыкающий к церкви район оцеплен полицией.

9 апреля египетские христиане отмечают Вербное воскресенье, и на службу в церквях всегда собирается много народа.