Пилот “Мерседеса” Хэмилтон победил на втором этапе “Формулы-1” Гран-при КНР

2017-04-09 13:37 | www.apa.az | 3

Пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Китая.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, вторым в воскресной гонке финишировал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель.

Третье место занял голландец Макс Ферстаппен из “Ред Булл”.

Пилот “Торо Россо” россиянин Даниил Квят досрочно завершил гонку из-за проблем с болидом.

Третий этап чемпионата “Формулы-1” Гран-при Бахрейна состоится с 14 по 16 апреля.