Житель Гёйгёля избил молотком соседа и ее племянницу

2017-04-09 09:43 | www.oxu.az | 2

В Гёйгёле в результате конфликта пострадали 2 человека.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель села Ени Гызылджа Алиев Самир Исмаил оглу 1978 г.р. и его племянница жительница Гянджи Мамедова Айтадж Ровшан гызы 1997 г.р. были госпитализированы с различными травмами.

Состояние их оценивается как среднетяжелое.

По их словам, инцидент произошел в селе Ени Гызылджа. Сосед, ворвавшись в дом с молотком, нанес травмы С.Алиеву и его гостье – племяннице А.Мамедовой.

По факту ведется расследование.

A.M.