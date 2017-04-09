Похожий на бомбу предмет обнаружен в центре Осло

2017-04-09 09:45 | www.trend.az | 3

Полиция Осло нашла "похожее на бомбу" устройство в центре норвежской столицы, передает Интерфакс.

Задержан один подозреваемый, сообщает NRK. Район в центре города оцеплен.

"Я не могу подтвердить, что это бомба, но это предмет размером примерно 30 на 30 сантиметров, он может быть опасен, и мы хотим, чтобы саперы проверили его ", - рассказал корреспонденту NRK представитель полиции Свейн Арильд Йорданд.

По последним данным, власти Норвегии сообщили, что норвежская полиция провела контролируемый взрыв «бомбоподобного устройства», найденного в центре Осло. Подозреваемый содержится под стражей.

Полиция проводит расследование.