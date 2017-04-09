В Москве электричка столкнулась с пассажирским поездом – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-09 10:08 | www.oxu.az | 3

Пятьдесят человек обратились за медицинской помощью после столкновения пассажирского поезда и электропоезда на Белорусском направлении Московской железной дороги.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают РЖД.

«В результате с рельсов сошли два вагона электрички, и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке временно приостановлено. По предварительной информации, за медицинской помощью обратилось 50 человек», – говорится в сообщении.

По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда №6919 «Москва-Усово» применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода.

Как отмечается, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 сообщением Москва – Брест.

A.M.