В Азербайджане проводится голосование на референдуме по поправкам в конституцию Турции

2017-04-09 10:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Началось голосование граждан Турции, проживающих в Азербайджане, на референдуме по поправкам в турецкую конституцию.

Голосование находящихся в Азербайджане граждан Турции на референдуме проводится в посольстве в Баку и генконсульствах в Гяндже и Нахчыване. Голосование завершится в 21:00 по местному времени. В Азербайджане находится свыше 6 тысяч граждан Турции, обладающих избирательным правом.

Референдум по поправкам в конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления, состоится в Турции 16 апреля.

За рубежом находятся два миллиона 929 тысяч 389 турецких избирателей, которые смогут воспользоваться правом голоса в 119 диппредставительствах Турции в 57 странах мира, либо на 32 КПП страны.

Голосование за рубежом проходит с 27 марта по 9 апреля, на КПП - с 27 марта по 16 апреля.

(Автор: Орхан Гулузаде)