ВС Армении нарушили режим прекращения огня 132 раза

2017-04-09 10:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы (32 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 132 раза, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Бердаван Ноемберянского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, Алибейли, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Ширванлы, Мерзили, Шыхлар Агдамского района, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией