Число жертв взрыва в церкви в Египте выросло до 15 человек (ОБНОВЛЕНО)

2017-04-09 12:36 | www.trend.az | 3

12:34 (GMT+4) Число жертв взрыва в церкви в Египте возросло до 15, более 50 пострадали, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в церкви "Мар Гиргис" в городе Танта египетской провинции Гарбия, поступала информация о 6 погибших.

По предварительной информации, взрыв прогремел внутри церкви.

По последним данным, в городе Танта произошел второй взрыв.

12:07 (GMT+4) Взрыв прогремел в воскресенье рядом с церковью в египетском городе Танта, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Мохит".

По его данным, в результате ЧП могут быть погибшие.

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