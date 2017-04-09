В Сальяне 21-летняя девушка отравилась лекарствами

2017-04-09 12:20 | www.oxu.az | 3

В Сальянском районе в селе Нохудлу 21-летняя Гюльмира Джахангирова пыталась покончить с собой выпив лекарства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, девушку в состоянии агонии доставили в Центральную больницу района. Врачи борются за ее жизнь.

Соседи говорят, что в последние годы семья девушки пережила несколько трагедий. Так, два года назад умер ее отец, а до этого сгорел дом ее семьи. Тогда в огне погиб ее четырехлетний брат. Соседи полагают, что эти проблемы надломили психику Г.Джахангировой.

Правоохранительные органы района начали проверку по факту попытки самоубийства.

A.M.