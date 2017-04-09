Международный пресс-клуб в Ташкенте начинает работу на постоянной основе

2017-04-09 13:07 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Минюст Узбекистана зарегистрировал в качестве негосударственной некоммерческой организации международный пресс-клуб (МПК), сообщило Национальное информагентство республики (УзА).

Основная цель создания пресс-клуба – развитие информационного пространства страны, доведение до широкой международной общественности объективной информации об изменениях, происходящих в экономической, социальной и политической жизни Узбекистана.

На площадке МПК планируется проведение заседаний и панельных дискуссий с первыми лицами государства, руководителями министерств и ведомств, экспертами, а также медийных встреч с прибывающими в Узбекистан руководителями делегаций, крупных международных организаций и представителей официальных кругов.

Формат деятельности пресс-клуба был успешно апробирован в ходе подготовки к выборам президента Узбекистана в конце прошлого года. За время работы специального пресс-клуба Elections.uz - 2016 было проведено 12 сессий с участием более 400 экспертов и 600 представителей СМИ. Пресс-клуб принимал также активное участие в обсуждении и разработке предложений для Стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 гг.

Этот опыт позволил продемонстрировать готовность отечественных СМИ работать эффективно и оперативно с применением современных технологий и новых форматов.

Учредителями МПК выступили Национальная телерадиокомпания, Национальное информационное агентство Узбекистана, информационные агентства «Жахон» и Uzbekistan Today, телеканалы UzReport и Zur TV, газеты «Халк сузи», «Народное слово» и «Бизнес-вестник Востока», а также интернет-издания Daryo и «Газета.uz».

Решением общественного совета (в него вошли сенаторы, депутаты, ученые, руководители госорганов, представители международных организаций и журналисты) председателем МПК избран Шерзод Кудратходжаев, завкафедрой факультета журналистики Национального университета Узбекистана.

(Автор: Демир Азизов)