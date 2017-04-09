Взрыв в церкви в египетской Танте: Множество убитых и раненых

2017-04-09 14:14 | www.oxu.az | 3

Число жертв взрыва в церкви египетского города Танта возросло до 30.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает телеканал “Аль-Маядин”.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник.

По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский.

A.M.