Глава МИД Турции: Сирийцы не должны выбирать из двух зол

2017-04-09 14:38 | www.trend.az | 4

Турция сегодня не стоит перед выбором между Россией и США, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

По его словам, власти Турции проводят сбалансированную политику с обеими державами. «Анкара, к примеру, поддержала ракетные удары США по авиабазе режима Асада. Таким образом, сегодня мы не стоим перед необходимостью четкого выбора», - отметил министр.

Глава МИД Турции обрушился с критикой на действия Москвы и Вашингтона в Сирии. «Россия и США в настоящее время ведут борьбу за контроль над сирийским крылом террористической организации PKK – YPG. Подобного рода «конкуренция» не принесет пользы Сирии, о чем открыто предупреждает Анкара», - сказал Чавушоглу.

«Когда мы спрашиваем о причинах поддержки YPG, представители обеих держав неизменно утверждают, что «как только мы прекратим поддержку, наше место займут другие». Практика борьбы супердержав посредством контроля над террористическими организациями недопустима. Это является показателем слабости», - подчеркнул министр.

Министр отметил, что представители ряда стран в последнее время начали заявлять о том, что будущее сирийского режима должен определить народ Сирии.

«Подобные заявления на руку режиму Башара Асада. Попытки легитимизации лица, чьи действия стали причиной гибели сотен тысяч человек, и режима, совершившего преступления против человечности, приведут к новым преступлениям», - подчеркнул Чавушоглу.

По мнению Чавушоглу, если позиционировать сирийский режим в качестве единственной силы, которая противостоит террористам ДЕАШ, то сторонники Башара Асада начнут заявлять, что все их поддерживают, но это не так.

«Сирийцы не должны выбирать из двух зол. Террористов ДЕАШ можно уничтожить общими усилиями, а режим может уйти», - подчеркнул министр.