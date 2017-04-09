Муктада ас-Садр призвал Асада уйти в отставку “из любви к Сирии”

2017-04-09 15:05 | www.apa.az | 3

Духовный лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр в специальном заявлении призвал сирийского президента Башара Асада уйти в отставку “из любви к Сирии” и чтобы избежать войны.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Ас-Садр сделал заявление после удара американских военных по авиабазе в Сирии.

“Я считаю, что было бы справедливым, если бы президент Башар Асад подал в отставку и отказался от власти из любви к любимой Сирии, чтобы ее обошли стороной трагедии войны и контроль террористов. Передать управление (страной) стоит влиятельным представителям народа”, — приводятся в заявлении слова иракского духовного лидера.

В то же время ас-Садр раскритиковал решение президента США Дональда Трампа атаковать авиабазу сирийских ВВС в Сирии и предостерег его от “второго Вьетнама”.

“И нельзя прибегать к двойным стандартам…, в то время как беззащитные мирные жители в Мосуле подвергаются бомбардировкам”, — следует из текста заявления.

Ас-Садр получил известность как лидер восстания против американского вторжения в 2004 году, а в апреле 2016 года он возглавил массовые демонстрации в Багдаде против коррупции с призывом к реформам и смене министров.