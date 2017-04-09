Жертвами взрыва в Александрии стали два человека, 21 пострадал - ОБНОВЛЕНО
2017-04-09 15:39 | www.apa.az | 3
Два человека погибли и еще 21 пострадал в результате взрыва у церкви в городе Александрия в Египте.
Как передает АПА, об этом сообщил телеканал “ОН-ТВ”.
Взрыв произошел у дверей церкви в Александрии. Как сообщают египетские СМИ, там мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал.
По предварительной информации, взрыв осуществил смертник. Сообщалось об одном погибшем офицере полиции, который задержал смертника и не позволил ему войти в церковь.
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Взрыв прогремел у церкви в городе Александрия в Египте.
Как передает АПА, об этом сообщил египетский телеканал “Он-ТВ”.
Есть погибшие и пострадавшие.
Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта. Погибли 30 человек. За взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты.