Владимир Соловьев: Посещал Карабах много раз, извиняться и менять свою позицию не собираюсь

2017-04-09 15:55 | www.oxu.az | 2

Российский телеведущий Владимир Соловьев продолжает комментировать свой визит в Баку, где его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, на вопрос своего подписчика в Twitter, не извинялся ли он за свое посещение оккупированных территорий Азербайджана, Соловьев написал: «За что я должен извиняться? Не собираюсь извиняться. Посещал много раз. И свою позицию менять не собираюсь. Она хорошо известна. Военного решения проблемы нет».

Соловьев вновь сообщил, что подробно о встрече с Ильхамом Алиевым расскажет в эфире во вторник.

На вопрос «Почему для большего резонанса вы не поехали в Баку вместе с Маргаритой Симонян (главный редактор Russia Today) и Тиграном Кеосаяном (режиссер и телеведущий)?» Владимир Соловьев ответил так:

«Я ехал не для резонанса. На несколько часов. Для разговора с президентом страны».

Напомним, ранее телеведущий сообщил, что «очень подробно говорил с Ильхамом Алиевым об Александре Лапшине и Марате Уелданове».

Напомним, Ильхам Алиев принял телеведущего Владимира Соловьева в пятницу. По сообщению сайта главы государства, президент подчеркнул, что азербайджано-российские отношения успешно развиваются по всем направлениям, в том числе и в области медиа. Он также проинформировал В.Соловьева о позиции Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта. Соловьев, в свою очередь, подчеркнул, что впервые посещает Баку и ему интересно ознакомиться с процессами, протекающими в Азербайджане.

A.M.