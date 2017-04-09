Число жертв терракта в Александрии возросло до 6 (ОБНОВЛЕНО)

2017-04-09 15:59 | www.trend.az | 2

16:00 (GMT+4) Число жертв взрыва у церкви второго по величине города Египта - Александрии - возросло до шести, еще порядка 40 человек пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "ОН-ТВ".

Также отмечается что, в районе улицы Шухада в городе Александрия в Египте произошел второй взрыв.

15:39 (GMT+4) У церкви в городе Александрия в Египте прогремел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на египетский телеканал "Он-ТВ".

В результате взрыва погибли два человека и еще 21 пострадал.

Взрыв, по предварительной информации, осуществил смертник.

Как сообщают египетские СМИ, в церкви мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал.

Как сообщает издание "Аль-Ватан", взрыв произошел у дверей церкви.