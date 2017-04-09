Число жертв взрыва у церкви в Александрии возросло до шести - ОБНОВЛЕНО-2

2017-04-09 16:08 | www.apa.az | 2

Взрыв прогремел у собора Святого Марка в северной столице Египта Александрии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил минздрав страны.

По данным ведомства, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 31 был ранен. Газета "Аль-Ватан" пишет, что жертвами взрыва стали восемь человек. Среди убитых - трое полицейских, в том числе глава местного управления уголовного розыска.

Как сообщил ранее телеканал eXtranews, боевик-смертник попытался войти в храм, но был остановлен полицейскими. В результате взрывное устройство было приведено в действие у входа в кафедральный собор. По данным телеканала, вся сила взрыва пришлась на полицейского.

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15.39

Два человека погибли и еще 21 пострадал в результате взрыва у церкви в городе Александрия в Египте.

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал “ОН-ТВ”.

Взрыв произошел у дверей церкви в Александрии. Как сообщают египетские СМИ, там мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал.

По предварительной информации, взрыв осуществил смертник. Сообщалось об одном погибшем офицере полиции, который задержал смертника и не позволил ему войти в церковь.

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15.18

Взрыв прогремел у церкви в городе Александрия в Египте.

Как передает АПА, об этом сообщил египетский телеканал “Он-ТВ”.

Есть погибшие и пострадавшие.

Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта. Погибли 30 человек. За взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты.