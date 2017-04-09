При взрыве у военной базы в Сомали погибли 15 человек

2017-04-09 16:35 | www.trend.az | 3

До 15 человек выросло число погибших при взрыве у военной базы в столице Сомали Могадишо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтрер.

Ранее сообщалось о четырех жертвах.

Взрыв прогремел в воскресенье около военной базы в Могадишо. По данным военных, взрывное устройство привел в действие смертник, его целью были высокопоставленные военные чиновники. По данным агентства, взрыв уничтожил проезжавший мимо микроавтобус с мирными жителями.

"Маршрутное такси с гражданскими лицами было уничтожено, все пассажиры погибли", - сказал представитель вооруженных сил Абдикадир Хуссейн.

"По меньшей мере 15 человек, в основном гражданские лица, погибли в результате взрыва", - сказал агентству представитель армии Хуссейн Нур.

Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.