Водное путешествие Исламиады продолжилось в Астаре – ФОТО

2017-04-09 16:48 | www.oxu.az | 3

Начавшееся с Каспия водное путешествие IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», которое стартовало 5 апреля в Музее каменной летописи в Баку, после Нахчывана продолжилось в Астаре.

Как передает Oxu.Az, водное путешествие, начавшееся с побережья Каспия в Баку по различным направлениям, стартовало возле «Янар булаг» в Астаре.

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по борьбе, победитель международного соревнования «Гран-при», прошедшего в Баку в 2016 году, мастер спорта Алиаббас Рзазаде, заслуженный тренер, мастер спорта Магеррам Агаев и учащийся полной средней школы номер 2 города Астара Миррахиль Агаев в «Янар булаг» наполнили водой медные сосуды с изображенными на них логотипом «Баку-2017», изготовленными в духе кузнечных традиций Азербайджана и исламским дизайном. Эти сосуды будут представлены в вечерние часы на «Водном фестивале», который пройдет в парке – бульварном комплексе, разбитом на побережье Каспийского моря в городе Астара, и 12 мая на церемонии открытия «Баку-2017».

Отметим, что в рамках программы «Водное путешествие, начавшееся с Каспия» в вечерние часы в парке – бульварном комплексе в городе Астара пройдет «Водный фестиваль», будет организована концертная программа.

A.M.