Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии

2017-04-09 17:10 | www.apa.az | 4

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

“Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии. С обеих сторон была отмечена недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права. Владимир Путин и Хасан Рухани высказались за объективное, непредвзятое расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием 4 апреля в сирийской провинции Идлиб. Лидеры также отметили важность продолжения тесного взаимодействия по политико- дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии”, - говорится в сообщении.