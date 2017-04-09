ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в церквях Египта – ОБНОВЛЕНО

2017-04-09 17:23 | www.oxu.az | 4

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в церквях Египта в воскресенье, жертвами которых стали несколько десятков человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает новостной портал «Анба Маср» со ссылкой на заявление группировки.

По последним данным, в Танте погибли 30 человек, в Александрии - 11.

15:44

Два человека погибли и еще 21 пострадал в результате взрыва у церкви в городе Александрия в Египте.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил телеканал «ОН-ТВ».

Взрыв произошел у дверей церкви в Александрии. Как сообщают египетские СМИ, там мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал.

По предварительной информации, взрыв осуществил смертник. Сообщалось об одном погибшем офицере полиции, который задержал смертника и не позволил ему войти в церковь.

Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта. Погибли 30 человек. За взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты.

A.M.