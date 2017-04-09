Путин и Роухани отметили важность взаимодействия по урегулированию в Сирии

2017-04-09 17:23 | www.trend.az | 5

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора отметили важность продолжения тесного взаимодействия по политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, передает РИА Новости.

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"По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани… Лидеры также отметили важность продолжения тесного взаимодействия по политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии", - говорится в сообщении.