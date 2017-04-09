Жертвами двух взрывов в церквях Египта стали 44 человека - ОБНОВЛЕНО

2017-04-09 17:33 | www.apa.az | 5

Жертвами двух терактов, совершенных смертниками в коптских храмах на севере Египта, стали 44 человека, свыше 100 пострадали.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такие данные привело министерство здравоохранения страны.

По последней информации, в городе Танта погиб 31 человек, в Александрии - 13.

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Жертвами двух терактов, совершенных смертниками в коптских храмах в двух городах Египта, стали 40 человек.

Как передает АПА, об этом сообщил арабский телеканал Al Arabia.

По последним данным, в Танте погибли 30 человек, в Александрии - 10.