Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ за поддержку Сирии

2017-04-09 17:42 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

“Мы (администрация США — ред.) будем обсуждать это и уже начали обсуждать”, - сказала Хейли в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, “хочет ли президент более жестких санкций против России и Ирана”.