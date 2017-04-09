Как скоро растаявшие ледники затопят Землю – ФОТО

2017-04-09 17:46 | www.oxu.az | 3

В НАСА на протяжении девяти лет следят за состоянием льда и изучают погодные условия в рамках миссии IceBridge.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, в начале марта ученые отрапортовали, что объем морского льда в Арктике достиг самого низкого уровня за все время наблюдений, а скорость таяния ледников превосходит все прогнозы экспертов.

За прошедшие десять лет количество многолетнего льда уменьшилось на 15 процентов, и такими темпами уровень мирового океана быстро увеличится на 40 сантиметров.

Во время восьмичасового полета миссии над Канадой, Гренландией и Северным Ледовитым океаном специалистов сопровождал фотограф агентства Getty Images Марио Тама (Mario Tama). Ему удалось запечатлеть красоту медленно исчезающих льдов Арктики и воочию увидеть, что происходит в самых холодных уголках планеты.

A.M.