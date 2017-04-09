В Латвии во время учений пострадали трое американских военных

2017-04-09 17:46 | www.trend.az | 3

Три американских солдата пострадали во время военных учений на латвийском полигоне в Адажи в воскресенье, рассказал журналистам представитель Министерства обороны балтийской республики Каспар Галкин, передает РИА Новости.

Военнослужащий во время международных военных учений Saber Strike-2016 на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа

"Военнослужащие надышались испарениями, которые возникли в процессе учений. Солдаты были доставлены в больницу. После обследования двое из них отпущены обратно на базу, а один оставлен в больнице для дополнительного осмотра", — рассказал Галкин.

Подразделения армии США в порядке ротации находятся в Латвии с 2014 года.

В этом году в Латвии предусмотрено несколько международных военных учений, в том числе Saber Strike. Летом в целях укрепления безопасности в Балтийском регионе в Латвии в полном объеме будет размещен международный батальон НАТО под руководством Канады.