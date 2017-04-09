Башар Асад: США не смогли достичь цели, атаковав территорию Сирии

2017-04-09 18:30 | www.oxu.az | 4

США не смогли добиться желаемых результатов, атаковав военный аэродром в сирийской провинции Хомс.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом президент Сирии Башар Асад заявил в воскресенье в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

«Асад подчеркнул, что США не смогли достичь цели путем атаки, которая была попыткой поднять моральных дух у поддерживаемых Соединенными Штатами террористических группировок после побед, одержанных над ними сирийской армией», - говорится в заявлении канцелярии президента Сирии, распространенном агентством SANA.

Сирийский лидер также поблагодарил руководство и народ Ирана за постоянное содействие сирийцам в борьбе с террористическими организациями, которые поддерживаются некоторыми западными и региональными государствами.

В свою очередь Роухани подчеркнул, что «американская агрессия на сирийской территории является грубым нарушением суверенитета САР и всех международных законов и конвенций», и добавил, что «Иран выступает на стороне сирийского государства в борьбе терроризмом».

A.M.