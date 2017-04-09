Эрдоган полагает, что Москве не следует поддерживать Асада

2017-04-09 18:55 | www.apa.az | 2

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что России следует прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада и действовать в этой арабской стране совместно с США.

Как передает АПА со ссылкой на Anadolu, соответствующую позицию он изложил, выступая в Стамбуле.

Эрдоган позитивно оценил американский ракетный удар по сирийской авиабазе в Хомсе, ставший ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). “Мы надеемся, что все это не сведется к действиям одних лишь США. Мы рассчитываем, что и Россия примет участие в этом - по крайней мере прекратит защищать Асада”, - сказал он.

Турецкий лидер приветствовал заявление российской стороны о том, что поддержка Москвой президента Сирии “не является безусловной”. “Но давайте действовать быстрее. Давайте избавимся от этого зла”, - добавил он.

Эрдоган не ставит под сомнение наличие у Дамаска химоружия, так как у Анкары, по его словам, есть данные, подтверждающие это. Коснувшись политического процесса в Астане и Женеве, президент отметил прогресс, достигнутый на переговорах, но выразил сожаление в связи с тем, что "они не получили того развития, которого мы хотели”.