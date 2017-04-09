Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Египта

2017-04-09 19:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье выразил соболезнования Президенту Египта Абдулфаттаху ас-Сиси.

"Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрывов, совершенных в Вашей стране.

Мы безгранично возмущены подобными жестокими деяниями против мирных людей, считаем важным вести решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в страшную беду.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю исцеления раненым и пострадавшим", - говорится в письме главы государства.