Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Египта

2017-04-09 19:31 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта Абдул-Фаттаху ас-Сиси.

Как передает АПА, в послании отмечается, что И.Алиев глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрывов, совершенных в Египте.

“Мы безгранично возмущены подобными жестокими деяниями против мирных людей, считаем важным вести решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в страшную беду.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю исцеления раненым и пострадавшим”, - отмечается в послании.